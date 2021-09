Gouden Leeuw voor huiveringwekkende abortusfilm

Geen video? Klik hier.

Op het 78ste filmfestival van Venetië is de Gouden Leeuw toegekend aan L’événement, een film die op niet mis te verstane wijze laat zien wat het betekent als vrouwen het recht op abortus wordt ontzegd. De film van Audrey Diwan die in Venetië in première ging is hyperactueel nu op tal van plaatsen conservatieve krachten vrouwenrechten trachten terug te dringen en daar soms ook in slagen. Zo heeft de Amerikaanse staat Texas recent een nieuwe wet ingevoerd die het recht op abortus op slinkse wijze onmogelijk maakt.

L’evenement, die is geschoten in 4:3 formaat, speelt in de jaren ’60 en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Annie Ernaux dat in 2000 verscheen en in het Nederlands werd uitgegeven als Het Voorval. Ze beschrijft haar persoonlijke ervaringen met een ongewenste zwangerschap en het ondergaan van een abortus in de vroege jaren ’60 toen de medische ingreep nog als een misdrijf werd behandeld. De hoofdrol wordt vervuld door de Frans-Roemeense Anamaria Vartolomei, die recent nog schitterde in Le Semeur, een eveneens op ware gebeurtenissen gestoeld historisch verhaal over een dorp waar alle mannen zijn weggevoerd.

L’evenement wordt door critici omschreven als een huiveringwekkende film die de kijker confronteert met tot wat voor praktijken vrouwen hun toevlucht moeten zoeken in landen waar abortus verboden is.