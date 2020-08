Grapperhaus erkent schendingen coronaregels op eigen bruiloft

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) verkeert in het nauw omdat op beelden van zijn vorige week gehouden bruiloft te zien is dat aanwezigen dichter dan anderhalve meter op elkaar staan. De beelden van het huwelijk met Elsevier-redacteur Liesbeth Wytzes werden getoond in het programma Shownieuws van SBS. Bij het poseren voor foto’s voor het stadhuis van Bloemendaal staan de gasten zichtbaar dicht op elkaar.

De 1.5 meter samenleving in beeld en voorbeeld tijdens huwelijk @ferdgrapperhaus Goede reden om op te stappen. #coronamaatregelen #Grapperhaus pic.twitter.com/Lgac83Ypf2 — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) August 27, 2020

Grapperhaus erkent na de onthulling dat de regels niet voortdurend in acht zijn genomen. “Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goed voorbeeld geven.”

Hierbij mijn reactie op de foto’s van mijn huwelijk. pic.twitter.com/2b8XqQMCsf — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) August 27, 2020

De kwestie is extra pijnlijk omdat premier Rutte vorige week burgers juist waarschuwde voor het in acht nemen van die regel bij feesten als bruiloften: “Het moet echt even. Dit is geen tijd om lieverkoekjes te bakken.” Vanwege die waarschuwing zou volgens Shownieuws het bruiloftsfeest verplaatst zijn van het huis van Grapperhaus naar een horeaca-gelegenheid, in overeenstemming met de richtlijnen die Rutte uitvaardigde. Ook zou de opzet van bruiloft in verband met de corona-maatregelen drastisch zijn verkleind.

Grapperhaus is als minister verantwoordelijk voor het optreden tegen overtreders van de coronaregels. Een van de gasten op de bruiloft was staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol.

Woensdag trad de Ierse Eurocommissaris Phil Hogan af omdat hij een diner bijwoonde waar de coronaregels werden overtreden door de gasten. Hij bleef ook daarna volhouden dat hij zelf geen regesl ahd overtreden.