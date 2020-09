Grapperhaus schond zelf nog meer coronaregels

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus heeft niet de waarheid gesproken toen hij verklaarde dat hij er alles aan gedaan had om de gasten van zijn bruiloft zich aan de coronaregels te laten houden. Op nog niet eerder gepubliceerde foto’s is nu te zien dat de minister zich zelf niet aan de coronaregels heeft gehouden, knuffelt met zijn schoonmoeder en handen schudt. Dat zijn schendingen van een van de hoofdregels om de verspreiding van corona tegen te gaan.

De nieuwe onthullingen roepen de vraag op of Grapperhaus in staat zal blijken zijn positie te behouden. Premier Rutte nam het tijdens de persconferentie van dinsdag nog op voor de minister toen er kritische vragen werden gesteld over diens geloofwaardigheid. “Niemand is heilig,” verklaarde de minister-president maar inmiddels dient zich de vraag aan hoe zondig een minister van Justitie mag zijn.

In het programma Shownieuws van SBS werden de nieuwe beelden onthuld. De minister weigerde desgevraagd op de onthulling te reageren en stelt niets te willen toevoegen aan zijn eerdere verklaring. In die verklaring wordt gesuggereerd dat de gasten zich niet altijd aan de regels hebben gehouden en dat de minister alles in het werk heeft gesteld om dat juiste te voorkomen. Grapperhaus zegt in die verklaring ook dat een minister van Justitie altijd het goede voorbeeld moet geven. Uit de jongste beelden blijkt dat hij ook dat motto bewust aan zijn laars heeft gelapt door handen te schudden en te knuffelen. En nog wel met gasten op leeftijd die extra risico lopen.

De NOS voorziet problemen voor Grapperhaus:

Volgens politiek verslaggever Wilco Boom maakt de publicatie van de nieuwe foto’s de positie van Grapperhaus er niet beter op. Tot nu toe waren de coalitiepartijen en de linkse oppositie “niet uit op het politieke hoofd van de minister”, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. “Hij heeft best wat krediet in de Kamer. In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft hij niet heel veel problemen op zijn ministerie veroorzaakt. Het wordt nu moeilijker om hem op zijn plek te houden, maar ik denk eigenlijk dat Grapperhaus over een paar weken toch nog minister van Justitie en Veiligheid is.”

Fotograaf Ferry de Kok die de beelden maakte zegt nog meer fotografische bewijs te hebben van stelselmatige overtreding van de coronaregels op de bruiloft van de minister die eind vorige maand werd gehouden, kort voordat het beleid aangescherpt wegens heropleving van het virus.

De oppositie wilde al eerder deze week weten hoe de minister denkt zijn gezag te kunnen behouden. Handhavingsambtenaren verklaarden in hun werk ernstig gehinderd te worden door het gedrag van de minister. Woensdag om 16:00 debatteert de Kamer over de coronacrisis.