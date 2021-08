Griekenland trekt stalen muur op aan grens met Turkije om vluchtelingen tegen te houden

Foto AFP: Een voertuig van de Koninklijke Marechaussee patrouilleert langs de Griekse muur als onderdeel van de EU-grensbewakingsdienst Frontex.

Sinds vrijdag is in Griekenland een 40 kilometer lange muur aan de grens klaar die moet voorkomen dat vluchtelingen het Europese continent kunnen bereiken. Het zes meter hoge stalen bouwwerk heeft ook een monitoringsysteem, dat vrijdag in gebruik is genomen.

De Standaard schrijft:

‘Onze grenzen blijven veilig en onschendbaar. De nieuwe grensmuur is afgewerkt en wordt actief bewaakt. We kunnen niet passief afwachten wat de impact van de Afghaanse crisis is’, zei de Griekse minister Michalis Chrisochoidis vrijdag aan persagentschap Reuters nadat hij een bezoek had gebracht aan de site. ‘Het hoogtechnologische, geautomatiseerde monitoringsysteem is actief. Mogelijke vluchtelingenstromen uit Afghanistan zullen tegengehouden worden.’

De Duitse internationale nieuwszender DW berichtte eind vorige maand over de muur.

De bouw van de 60 miljoen euro kostende muur, die volledig door Griekenland is gefinancierd, is gestart nadat de Turkse president Erdogan vorig jaar tienduizenden migranten en vluchtelingen naar de grens liet trekken om politieke druk op de EU uit te oefenen,

Dit keer lijken Griekenland en Turkije, die een vijandige relatie hebben, met elkaar op te trekken. Vrijdag hebben Erdogan en de Griekse premier Mitsotakis overleg gevoerd over de Afghaanse vluchtelingen. Ze erkennen volgens The Greek Reporter dat beide landen voor dezelfde problemen komen te staan als gevolg van de machtsovername door de Taliban.

Beide leiders zijn overeengekomen dat ze geen verantwoordelijkheid zullen aanvaarden voor de Afghaanse vluchtelingen terwijl ze zoeken naar methodes om de instroom van migranten aan hun grenzen tegen te houden. Ze waren het er ook over eens dat buurlanden van Afghanistan gesteund moeten worden, zodat de Afghanen zo dicht als mogelijk bij hun thuisland blijven. De Griekse minister van migratie heeft verklaard dat het land het “niet zal accepteren om de poort naar de EU te worden voor ongecontroleerde migratiestromen.” Erdogan op zijn beurt stelde dat hij niet wil dat Turkije een “opslagloods” wordt voor vluchtende Afghanen. Hij stelt dat Europa voor opvang moet zorgen. “We moeten onze Europese vrienden er aan herinneren aan dit feit: Europa – dat het aantrekkingspunt is voor miljoenen vluchtelingen – kan niet buiten het vluchtelingenprobleem blijven door hardvochtig de grenzen hermetisch af te sluiten om de veiligheid en het welzijn van haar burgers te beschermen. Turkije heeft niet de plicht, verantwoordelijkheid of noodzaak om de Europese vluchtelingenopslagloods te worden.”

Turkije trekt ondertussen zelf een muur op aan de grens met Iran om vluchtelingen en migranten tegen te houden.

