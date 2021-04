‘Griekse kustwacht mishandelde vluchtelingen, gedumpt in Turkse wateren’

In een rechtszaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) wordt de Griekse overheid ervan beschuldigd grof geweld te hebben gebruikt tegen vluchtelingen in nood op de Middellandse Zee, alvorens hen naar Turkse wateren te slepen. De rechtszaak is aangespannen door hulporganisatie Legal Centre Lesvos.

De zaak waar het om draait dateert van oktober vorig jaar. Een vissersboot met daarop zo’n tweehonderd vluchtelingen, waaronder veertig kinderen en een zwangere vrouw, was op weg van Turkije naar Italië. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta belandde het schip in moeilijkheden in een storm, waarop de kapitein genoodzaakt was hulp in te roepen.

Daarop verscheen een reddingsvaartuig van de Griekse kustwacht, geflankeerd door twee kleine patrouilleboten. Die hielden de vissersboot zeker vijf uur vast op open water, tot er speedboten kwamen met daarop gemaskerde commando’s. Die gingen aan boord van de vissersboot waar ze meerdere vluchtelingen sloegen en schopten. Uiteindelijk werden de vluchtelingen in twee groepen opgesplitst en overgebracht naar twee boten van de kustwacht. Daar moesten ze hun bezittingen afstaan, waaronder paspoorten, geld en telefoons, waarna de vluchtelingen verdeeld werden over meerdere kleine reddingsvlotten. Die werden vervolgens naar Turkse wateren gesleept, waar ze zonder voedsel, water, reddingsvesten of communicatiemiddelen aan hun lot werden overgelaten. Tegen de tijd dat de Turkse kustwacht hen oppikte, waren ze meer dan 24 uur verder.

Volgens Legal Centre Lesvos zijn de acties waarbij vluchtelingen naar Turkse wateren gesleept worden, de standaard geworden voor de Griekse kustwacht sinds maart vorig jaar. Dat zou zijn gebeurd in een reactie op een uitspraak van Turkije dat vluchtelingen niet meer zouden worden tegengehouden als ze de oversteek naar Europa wilde maken. Onder de omstreden Turkije-deal tussen dat land en de Europese Unie was afgesproken dat de regering in Ankara vluchtelingen ervan zou weerhouden door te reizen in ruil voor onder meer financiële steun.

Griekenland reageerde door tijdelijk alle nieuwe asielaanvragen op te schorten. Daarnaast klonken er al vaker geluiden over vluchtelingen die terug de zee op werden gesleept. Ook de Turkse kustwacht maakte al eerder video-opnamen van vluchtelingen die door de Grieken naar Turkse wateren werden gebracht. Het terugduwen van vluchtelingen gaat tegen internationale afspraken in, maar is niet verboden onder de Griekse wet. De Grieken ontkennen de praktijk dan ook niet, maar zeggen simpelweg binnen de wet te opereren. Dat de zaak uit oktober nu reden voor Legal Centre Lesvos is om naar het EHRM te stappen, is vanwege het excessieve geweld dat erbij kwam kijken.

Een van de getuigen in de zaak laat aan The Guardian weten helemaal niet naar Griekenland te willen, vanwege diens reputatie voor het mishandelen van vluchtelingen, maar desondanks geen andere mogelijkheid te zien. De man, Mahmoud genaamd, zegt eerst in Qatar te hebben verbleven, maar daar werd hij vanwege de coronapandemie weggestuurd. Een leven opbouwen in Turkije kan niet, terug naar Syrië ook niet: ‘Als er een legale manier was om Europa te bereiken, zou ik dat doen. Die is er niet. Ik wil die reis niet nog eens maken, maar ik moet wel.’

