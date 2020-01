GroenLinks: geen vuurwerk meer bij Amsterdamse jaarwisseling

De grootste fractie in de Amsterdamse gemeenteraad, GroenLinks, wil dat de hoofdstad bij de komende jaarwisseling niet toestaat dat consumenten vuurwerk afsteken. In plaats daarvan moet de gemeente professionele vuurwerkshows organiseren. Dinsdag besloot Rotterdam al tot een vuurwerkverbod en ook Apeldoorn zal bij de komende jaarwisseling vuurwerkvrij zijn.

“In aanloop naar een landelijk verbod op consumentenvuurwerk zou Amsterdam het goede voorbeeld moeten geven en het afsteken van vuurwerk al dit jaar verbieden binnen de gemeentegrenzen. Zo kan de jaarwisseling weer een feest worden voor iedereen”, meent GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting.

In 2017 stemde de Amsterdamse gemeenteraad al voor een voorstel van de Partij voor de Dieren om “zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones” in te richten in de stad. Van dat idee kwam echter weinig terecht.