Grote geldschieters profiteerden van aanpassingen CDA-programma

Vermogende donateurs hebben veel baat bij aanpassingen die het CDA te elfder ure doorvoerde in het verkiezingsprogramma. Dat schrijven Follow The Money en Tom-Jan Meeus, politiek commentator van NRC Handelsblad.

Zo ontdekte Follow The Money dat Wopke Hoekstra aan het programma liet toevoegen dat schoolhoofden extra ruimte moeten krijgen om zich jaarlijks bij te laten scholen. Een voorstel dat helemaal in het straatje past van de belangrijkste geldschieter van het CDA en tevens hoofd fondsenwerving: Hans van der Wind. Van der Wind werd een vermogend man met de verkoop van schoolboeken. Hij is tegenwoordig commissaris bij The Learning Network (TLN), een bedrijf dat onder meer trainingen aan schoolhoofden aanbiedt.

Daarnaast voerde het CDA op het laatste moment allerhande aanpassingen door die gunstig uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf. Een voorstel dat ten goede kwam van werknemers – een verhoging van het minimumloon met 10 procent – verdween juist uit het programma. Follow The Money schrijft:

Het oorspronkelijke voorstel hiervoor was zwaar bevochten door de leden, en belangrijk voor Pieter Omtzigt. Dat de verhoging last minute sneuvelde, op instigatie van Hoekstra, ervoer Omtzigt als een ‘dictaat’ van zijn partijgenoot.

Dat Hoekstra zijn oren laat hangen naar geldschieters kan ook worden opgemaakt uit de wijze waarop het CDA de zogeheten Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) verdedigt. Dit is een fiscale regeling die enkele superrijken disproportioneel bevoordeelt. Linkse partijen en D66 willen de regeling om die reden aanpakken, terwijl Van der Wind er juist een warm pleitbezorger van is.

Hoekstra herhaalde dat zijn partij op de bres stond voor de regeling. Om dat punt nog eens extra te onderstrepen besloot het CDA kort voor de verkiezingen een wetsvoorstel in te dienen om de Bedrijfsopvolgingsregeling te behouden. Meeus schrijft erover:

Een erfenis of schenking wordt laag of niet belast wanneer bedrijfsvermogen binnen een familie overgaat, bijvoorbeeld van ouders naar kinderen. Maar de BOR is omstreden. Ambtenaren van Financiën schreven april 2020 dat de regeling „zeer grote vermogens” bevoordeelt. Veertig procent van de 2,8 miljard euro die de BOR in 2010-2016 kostte, kwam bij 2 procent van de rechthebbenden terecht: een fiscale subsidie van 1,1 miljard euro voor driehonderd mensen.

In het memo dat Omtzigts vertrek bij het CDA inleidde, schreef het Enschedese Kamerlid dat hij zich zorgen maakte over de invloed van enkele grote geldschieters. Die zouden er niet alleen op hebben aangedrongen dat Hugo de Jonge werd vervangen door Hoekstra, maar mogelijk ook inhoudelijke invloed hebben.

“Het CDA [loopt] ernstig gevaar dat zijn beleid in toenemende mate bepaald gaat worden door buitenstaanders, lobbyisten die uiteindelijk zelfs ‘meeschrijven’ aan het verkiezingsprogramma”, in de woorden van Omtzigt.

Het CDA ontkent zelf dat er sprake is geweest van beïnvloeding door vermogende geldschieters. “Donateurs hebben op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden. Dat is een gewekte suggestie die niet aan de orde is en iets dat het CDA verre van zich werpt.”