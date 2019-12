Hemwegcentrale blaast laatste rookwolken uit

De Hemwegcentrale in Amsterdam heeft maandag zijn laatste rookwolken uitgeblazen. Zaterdag werd voor het laatst steenkool in de oven gestort, maandagochtend werd de schoorsteen uitgezet. Op Twitter worden foto’s en video’s gedeeld van de laatste rookpluim.

De Hemweg is dicht. Laatste rookpluim gefilmd vanaf ⁦@SchoonschipAdam⁩ (met dank aan JP voor filmpje) pic.twitter.com/HJMjI9ltOA — Peer de Rijk (@peerderijk) December 23, 2019

Sinds vorige week worden er op de muur van de centrale foto’s geprojecteerd van de tweehonderd medewerkers van de centrale. Een woordvoerder van Vattenfall verklaart tegenover de NOS dat zij inmiddels “allemaal onderdak” zijn. De energiegigant heeft 52,5 miljoen euro van de overheid gekregen voor de sluiting van de centrale die een kwart eeuw oud is.

De Hemwegcentrale stootte 3,3 megaton CO2 per jaar uit. Minister Eric Wiebes (Klimaat) besloot eerder dit jaar dat de kolencentrale dicht moet, om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen. In de door Urgenda aangespannen rechtszaak tegen de overheid bepaalden de rechtbank, het gerechtshof en vorige week ook de Hoge Raad dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen eind volgend jaar een kwart lager moet liggen dan in 1990.

Naar aanleiding van het vonnis van de Hoge Raad heeft GroenLinks-leider Jesse Klaver inmiddels “de onmiddellijke sluiting van minimaal twee kolencentrales” voorgesteld. Uiteindelijk is het de bedoeling om alle vijf Nederlandse kolencentrales te sluiten.