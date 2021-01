Herten in doodsnood vluchten tijdens wrede drijfjacht treinspoor op

Een omstreden drijfjacht op herten in het Franse Chantilly zorgde er deze week voor dat het treinverkeer tussen Parijs en Creil een tijdlang stillag. De jagers dreven met behulp van honden de herten op, dwars door de stad, waarna de herten in doodsangst op het spoor van het station in Chantilly probeerden te schuilen. De jacht werd gefilmd door omstanders die zich over de wrede hobby beklaagden, de jagers eisten op hun beurt dat de filmers hun camera uitzetten.

🚉🦌 CHASSE À COURRE : TRAQUÉ JUSQUE DANS LA GARE

Voici les images de la #chasseàcourre qui a fini dans la gare de #Chantilly hier soir, causant des annulations de trains et semant le chaos en ville.

🇫🇷@Prefet60 @i_wojtowiez Ca suffit ! Prenez des mesures contre ce loisir féodal! pic.twitter.com/Qf9QFguXwl — AVA France (@AvaFranceOff) January 13, 2021

Vervoerder SCNF laat weten dat het incident 2 uur en 45 minuten duurde, met als gevolg dat 40 tot 50 treinen vertraging opliepen en 7 treinen uitvielen. SCNF zegt ook een klacht in te dienen tegen het jachtbedrijf en wil dat wordt onderzocht in hoeverre zij verantwoordelijk gehouden kunnen worden.

In Frankrijk wordt al langer gedemonstreerd tegen de drijfjacht. In september gingen beelden van een hert de wereld rond dat in doodsangst de stad Compiègne invluchtte. Daar zakte het dier uiteindelijk door zijn hoeven. Activisten zorgden er samen met omwonenden voor dat de dierenbeulen het hert niet konden doden.