Hillary Clinton haalt uit: ‘Niemand mag Bernie Sanders’

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen later dit jaar zijn de Democraten alvast begonnen met waar ze het beste in zijn: het ingooien van hun eigen glazen. Nadat vorige week de twee progressieve presidentskandidaten Bernie Sanders en Elizabeth Warren elkaar in de haren vlogen, is het nu de beurt aan Hillary Clinton om Sanders de mantel uit te vegen.

In een vierdelige documentaire over Hillary Clinton die later dit jaar zal worden uitgezonden via Hulu, verwijt de Democratische presidentskandidaat van 2016 Sanders dat hij een “carrièrepoliticus” is die niets voor elkaar heeft gekregen in al zijn jaren in het Congres. “Niemand mag hem, niemand wil met hem samenwerken.” Clinton noemt het “simpelweg onzin” dat Sanders zou opkomen voor de Amerikaanse arbeiders.

Ook hekelt Clinton de mensen die Sanders om zich heen verzamelt: die zouden seksistisch en racistisch zijn. Volgens Clinton zou Sanders ook “meedogenloze aanvallen” aanmoedigen die “Bernie bros” via sociale media uitvoeren “op zijn concurrenten, met name vrouwen”. Onder meer Kamala Harris en Elizabeth Warren zouden daar nu het slachtoffer van zijn.

Clinton, die in 2016 een harde nominatiestrijd uitvocht met Sanders, weigert te zeggen of ze de senator van Vermont zal steunen als hij dit jaar de nominatie wint. De Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, riep haar partijgenoten eind vorige week in het programma Real Time van de komiek Bill Maher wel op om de uiteindelijke kandidaat van de Democraten te steunen, ongeacht wie dat wordt.