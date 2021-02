Hof doet volgende week uitspraak in hoger beroep avondklok

Het gerechtshof in Den Haag zal volgende week vrijdag uitspraak doen in het hoger beroep over de avondklok. Tot die tijd blijft de avondklok in ieder geval van kracht. De voorzitter van het hof zegt meer tijd nodig te hebben om de zaak te bestuderen, meldt de NOS.

In eerste instantie had het hof het streven om vandaag nog uitsluitsel te geven, maar Tan-de Sonnaville zegt dat dat niet lukt. Volgende week vrijdag wordt er schriftelijk uitspraak gedaan. Viruswaarheid-voorman Willem Engel zegt meteen tegen de raadsheer dat hij het een “vreemde gang van zaken” vindt, omdat in zijn ogen het hof dinsdag in het spoedappèl wel snel uitspraak kon doen.

Vrijdag debatteert de Eerste Kamer over de spoedwet die het kabinet heeft ingediend om de avondklok ook bij een negatieve uitspraak van het hof in stand te kunnen houden. Donderdag ging de Tweede Kamer al akkoord met de spoedwet.

Op dinsdag leek de avondklok van tafel te gaan toen de rechtbank Den Haag bepaalde dat het kabinet niet zorgvuldig te werk was gegaan bij de invoering ervan. De regering baseerde de avondklok op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (WBBBG). Ten onrechte, oordeelde de rechtbank in een zaak die was aangespannen door de Stichting Viruswaarheid. Die wet mag alleen worden gebruikt in een noodsituatie “zoals het geval is bij een dijkdoorbraak”.

Diezelfde dag nog bepaalde het hof dat de avondklok zou blijven gelden totdat er uitspraak is gedaan in het hoger beroep.