Honderden doden door hitte in VS en Canada, Biden bezorgd over klimaatcrisis

Joe Biden maakt zich grote zorgen over de extreme hitte in de noordwestelijke Amerikaanse staten Washington en Oregon. “Klimaatverandering zorgt voor een gevaarlijke combinatie van extreme hitte en langdurige droogte”, aldus de Amerikaanse president. “We zien bosbranden die heviger zijn, zich sneller uitbreiden en veel langer duren.”

Canada en het westen van de Verenigde Staten hebben de afgelopen dagen zwaar te lijden onder een hittegolf. Scholen en coronatestcentra zijn gesloten. Mensen zoeken verkoeling op plaatsen met airconditioning. Op straat worden flesjes water uitgedeeld. Dag na dag worden temperatuurrecords gebroken. in de Canadese plaats Lytton werd dinsdag de 49,6 graden Celcius aangetikt.

Honderden mensen zijn om het leven gekomen. Hoewel voornamelijk ouderen bezwijken door de hitte, meldt de Canadese politie ook dat iemand van 44 is gestorven door de extreme temperaturen.

De autoriteiten vrezen dat het bosbrandenseizoen dit jaar nog erger zal zijn dan in 2020 – het ergste jaar in de geschiedenis. Biden heeft een loonsverhoging aangekondigd voor brandweerlieden die de branden moeten bestrijden.

De Amerikaanse president vindt dat de Verenigde Staten zich beter moeten voorbereiden op extreme temperaturen. Wetenschappers waarschuwen al jaren dat hittegolven veel vaker zullen voorkomen en langer zullen duren.

I've worked with climate projections for 25 years so we knew this was coming: yet it's still a shocker when you see these records falling in real life in a place you're from. https://t.co/pdPpVYhiuv

— Prof. Katharine Hayhoe (@KHayhoe) June 29, 2021