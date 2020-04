‘Hou vol!’

Mark Rutte is er trots op dat de meeste Nederlanders zich goed aan de coronamaatregelen houden. Premier Rutte heeft dinsdagavond tijdens een persconferentie Nederlanders opgeroepen om vooral niet losser met de corona-regels om te gaan. Hij zei trots te zijn dat de meeste mensen zich goed aan de gestelde maatregelen houden, maar benadrukte dat iedereen nog steeds zo veel mogelijk moet thuisblijven, ook komend weekend wanneer het Pasen is.

De premier liet weten dat het kabinet op dit moment geen grote, nieuwe maatregelen zal aankondigen en dat de besmettings- en sterftecijfers laten zien dat de maatregelen die gelden ‘niet voor niets’ zijn. Maar in die voorzichtig optimistische cijfers schuilt dus het gevaar dat mensen denken dat het allemaal wel weer wat losser kan. ‘Een grotere fout kunnen we niet maken. Anders is alles no time teniet gedaan. Hou dit vol,’ aldus Rutte.

Een extra waarschuwing werd nog wel gegeven aan groepjes wielrenners en motorrijders. Op sociale media was de afgelopen dagen al te zien dat veel mensen zich ergeren aan wielrenners en motorrijders die schijnbaar denken dat de regels niet voor hen gelden en dat zij geen afstand hoeven te houden. Ook de Volkskrant merkte afgelopen weekend op dat motorrijders zich onaantastbaar wanen.