Huisartsen zijn getreuzel De Jonge zat en gaan zelf boosterprik geven

Huisartsen in Amsterdam, Utrecht en Haarlem hebben besloten niet langer te wachten tot hun kwetsbare patiënten volgens de overheidskalender aan de beurt zijn voor een boosterprik, maar gaan die zelf al zetten. Dat meldt Het Parool. Sommige kwetsbare patiënten zijn volgens de planning pas rond maart 2022 aan de beurt en dat duurt te lang.

Qua boosterprikken bungelt Nederland onderaan het Europese rijtje, net boven Bulgarije. Hoewel demissionair gezondheidsminister De Jonge volhoudt dat de boostercampagne op stoom is gekomen, zullen veel kwetsbare Nederlandse patiënten de winter nog zonder extra prik moeten zien door te komen. Deze groep loopt ernstig risico alsnog besmet te raken en in het ziekenhuis te belanden, of erger. De huisartsen gaan daarom nu de boosterprik aan huis bezorgen.

Woensdag liet RIVM-baas Jaap van Dissel in de Tweede Kamer weten dat veel ziekenhuisopnames te voorkomen waren geweest, als Nederland net als de omringende landen veel eerder was begonnen met de boosterprikken. De Amsterdamse huisarts Meijman vat in Het Parool samen: ‘Opgeteld gaat het in Nederland om circa honderdduizend vaak zeer kwetsbare mensen die, na een besmetting, een hoger risico lopen om in het ziekenhuis terecht te komen. Daar moet je niet mee treuzelen.’