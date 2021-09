Huizenopkoper Blackstone betaalt geen belasting in Nederland

De controversiële speculant Blackstone die in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam op grote schaal huizen opkoopt, betaalt geen belasting in Nederland. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van een dubieuze fiscale truc waarvan maar de vraag is of die legaal is, meldt de Volkskrant.

Hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek verklaart tegen de krant: “Mogelijk is hier de scheidslijn tussen ontwijking en ontduiking overtreden.” Blackstone zelf meent wel aan de Nederlandse wetgeving te voldoen. “De structuren die we gebruiken zijn in lijn met andere institutionele beleggers over de hele wereld.”

Terwijl de fiscale trapezewerkers van Blackstone niets bijdragen aan de schatkist, hebben woningbouwcorporaties de afgelopen jaren meer dan 10 miljard euro afgedragen via de zogeheten verhuurderheffing. Kamerlid Pieter Omtzigt omschreef die belasting deze week tijdens de algemene beschouwingen als een boete op goedkope huurwoningen.

Omdat Blackstone geen vennootschapsbelasting betaalt in Nederland, houdt het Amerikaanse bedrijf meer geld over om andere huizenkopers te overbieden. Zo jaagt Blackstone de huizenprijzen verder op.

Deze zomer kwam de vastgoedinvesteerder ook al negatief in het nieuws toen bleek dat honderden Amsterdamse woningen van het bedrijf niet worden bewoond.

cc-foto: Ansgar Scheffold