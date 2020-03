In 2016 al waarschuwing voor tekorten op intensive care bij pandemie

Deskundigen van het RIVM, TNO, AIVD en NCTV waarschuwen al sinds 2016 in veiligheidsanalyses voor het tekort aan intensive care-bedden als gevolg van een pandemie, schrijft NRC Handelsblad. Zo stond er vorig jaar in de Nationale Veiligheidsstrategie: “Het risico van een uitbraak van een (ernstige) infectieziekte zoals een grieppandemie blijft (…) reëel.”

De waarschuwingen leidden nauwelijks tot actie. Zo verklaart Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Univerisiteit, tegenover NRC Handelsblad: “Onze voorbereidingen op een pandemie zijn vooral symbolisch geweest.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid laat aan de krant weten dat het kabinet vorig jaar nog meende dat Nederland goed voorbereid was. Ziekenhuizen moeten op dit moment alle zeilen bijzetten om meer capaciteit te creëren op de intensive care.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) erkende deze week in de Tweede Kamer dat het de komende tijd spannend gaat worden. “We kunnen geen ijzer met handen breken. In geval van nood kunnen twee patiënten op één apparaat worden aangesloten.” Ook wordt overwogen om patiënten over te brengen naar Duitsland, waar meer intensive care-capaciteit is.

Parlementair redacteur Peter Kee vertelde woensdag op Radio 1 dat er in de wandelgangen al een parlementaire enquête wordt verwacht naar de gang van zaken rond de coronacrisis.

cc-foto: Ad Meskens