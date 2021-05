Indiase variant in verzorgingshuis, ingeënte bewoner overleden

De Indiase variant van het coronavirus gaat rond in een Belgisch verzorgingshuis waar alle bewoners volledig zijn gevaccineerd. Vijf bewoners in woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek zijn besmet, een is overleden. Een medewerker is opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de VRT.

De geïnfecteerde bewoners zitten in isolatie, en het verzorgingstehuis laat geen bezoekers toe. Ondertussen worden alle bewoners getest.

Vaccinaties bieden geen 100 procent bescherming, maar zorgen er bij de klassieke coronavarianten doorgaans wel voor dat er geen ernstige complicaties zijn. Dat de Indiase variant nu tot een sterfgeval heeft geleid, is daarom zorgelijk, al waarschuwt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, voor overhaaste conclusies:

“Het is niet de eerste keer dat we een uitbraak zien in een woonzorgcentrum waar al gevaccineerd was. Ook van andere varianten zien we sporadisch kleine uitbraken optreden. Ook hier is de uitbraak beperkt, al zorgt de Indiase variant voor ongerustheid, omdat we daar maar weinig van weten. We moeten hier ook wel bij blijven vermelden dat we in een oudere doelgroep zitten waar overlijdens helaas vaker voorkomen. Dus het is niet uit te sluiten dat deze persoon niet door de Indiase variant overleden is.”

