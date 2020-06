Internetpionier, mediamaker en emancipator Marc de Hond (42) overleden

Op 42-jarige is Marc de Hond, zoon van opiniepeiler Maurice, overleden aan de gevolgen van kanker. Marc de Hond zag al vroeg de mogelijkheden van internet en richtte als 18-jarige in 1996 twee internetbedrijven op. Hatchoo!, een variatie op Yahoo! de ultieme internetsite uit de jaren ’90, was onder meer een satirische website. Veiling.com was een van de eerste Nederlandse online veilingsites.

Na de dotcom boom werd hij mediamaker en werkte als dj voor onder meer 3FM. Korte tijd later, in 2002, raakte tijdens een operatie om een tumor uit zijn ruggenmerg te verwijderen zijn zenuwen beschadigd. Hij liep een dwarslaesie op en belandde in een rolstoel.

Met een enorm doorzettingsvermogen en bewonderenswaardige wilskracht ontpopte hij zich tot succesvol rolstoelsporter in de eredivisie en vervolgens werd hij sportcommentator bij de NOS. Hij publiceerde boeken, maakte theater en maakte zich hard voor de emancipatie van gehandicapten. Hij schreef daarover en zijn stukken verschenen onder meer op Joop.

Maar Marc de Hond verzette zich ook tegen andere vormen van onrecht en altijd op een empathische manier waarbij hij er niet zo zeer op uit was te veroordelen maar om verandering te bewerkstelligen. Hij nam zijn publiek liever bij de hand dan bij de vuist. Zo sprak hij zich, mede vanuit zijn joodse identiteit, uit over racisme rond Zwarte Piet: Shit, ik ben óók een racist.

Het is makkelijk om te wijzen naar anderen die het ‘verkeerd’ doen. Hij die zonder zonden is werpe de eerste steen. Het is moeilijker om toe te geven wat ik zelf verkeerd doe. Diep van binnen hebben we allemaal weleens racistische of discriminerende gedachten. Daar kunnen we niks aan doen. Het is wel een bewuste keus om dit te erkennen. Ik neem me voor om de volgende keer dat ik – of iemand in mijn omgeving – een racistische typering gebruikt, net als Sylvana mijn hand op te steken en te vragen: “waarom zeg je dat?”

Anderhalf jaar geleden werd bij hem opnieuw kanker geconstateerd. Dit keer aan zijn blaas.

De NOS schrijft:

Vader Maurice de Hond zegt tegen het ANP dat Marc een “bijzondere man en een geweldige zoon” was. “Ook in zijn laatste maanden was hij dezelfde Marc. Een grote steun voor ons allemaal. Dat zal ons, zijn ideale partner Remona en zijn kinderen, helpen dit grote verlies te verwerken.”

