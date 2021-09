Israël treft voorbereidingen voor vierde prik

Israël gaat inentingen inslaan voor een vierde vaccinatieronde. Dat heeft Nachman Ash, de directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, zondag gezegd in een radio-interview.

“We weten niet wanneer het gaat gebeuren”, aldus Ash over de vierde inenting. “Ik hoop heel erg dat het niet binnen zes maanden zal zijn, zoals deze keer, en dat de derde vaccinatie langer blijft werken.”

Israël is vorige maand begonnen met het zetten van derde prikken. Volgens gezondheidsexperts in het land zijn dergelijke boosters nodig, omdat het effect van de coronavaccinaties na enkele maanden afneemt.

Hoewel Israël aanvankelijk voorop liep met inentingen, schoot het aantal besmettingen in augustus omhoog. De nieuwe golf was onder meer het gevolg van het relatief lage vaccinatiepercentage in het land. Zo is het percentage dat volledig is ingeënt, in Israël lager dan in Nederland. Ook werd de Palestijnse bevolking bij het inenten aanvankelijk overgeslagen.

Daarnaast neemt het aantal antistoffen in het lichaam enkele maanden na de vaccinatie af. Daarmee neemt de kans op een besmetting weer iets toe. Coronavaccins beschermen nog wel altijd goed tegen ziekenhuisopnames en overlijden. Zo hebben ongevaccineerden een 11 keer grotere kans om aan covid-19 te overlijden dan mensen die zich wel hebben laten inenten.