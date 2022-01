Jesse Klaver: Forum plaatst zich buiten zich buiten onze rechtsstaat

Bij Buitenhof waarschuwde Jesse Klaver zondag opnieuw voor het gevaar van Forum voor Democratie. “De vrijheid van meningsuiting is in een democratie van groot belang, omdat je voortdurend standpunten met elkaar moet wisselen”, aldus de GroenLinks-leider. “Maar dat doe je onder de erkenning van de democratische rechtsstaat en van spelregels.”

Forum opent daarentegen de frontale aanval op de instituten die ervoor zorgen dat we vreedzaam kunnen samenleven. Klaver: “De politici van Forum voor Democratie zeggen: dit is niet onze rechtsstaat. Zij plaatsen zich daarbuiten. Als je dat zegt zit je op een route die maar op één plek kan eindigen, en dat is het gebruik van geweld. Dat is buitengewoon zorgelijk.”

Klaver trok eerder deze maand in een artikel al een parallel tussen de Verenigde Staten, waar een jaar geleden Trump-fanatici het Capitool bestormden, en Nederland waar Forum-politici de fundamenten van de democratische rechtsstaat proberen te ondergraven.

'FvD zegt dit is niet onze rechtsstaat en plaatst zich erbuiten', zegt GL-fractievz. Jesse Klaver. 'Als je dat zegt zit je op een route die maar op één plek kan eindigen: het gebruik van geweld. We moeten erkennen dat daar een patroon achter zit en dat niet accepteren' #buitenhof pic.twitter.com/lpr6AvK48h — Buitenhof (@Buitenhoftv) January 16, 2022

In de uitzending zat ook publicist Bas Heijne die een voorwoord schreef voor een heruitgave van het essay ‘Het nationaal-socialisme als rancuneleer’ van Menno ter Braak, die in de jaren dertig haarfijn de gevaren van de nazi’s zag.

“Menno ter Braak zegt: we hebben allemaal last van rancune. We hebben allemaal het idee, soms: waarom mogen zijn voor? Waarom is de elite zo arrogant? Ter Braak zegt: het liberalisme belooft gelijkheid voor allen maar geeft die niet. Gelijke rechten, gelijke kansen, gelijkwaardigheid: dat zijn allemaal mooie principes, maar in werkelijkheid gebeurt dat eigenlijk nooit. Dus die democratie stelt altijd teleur en die wakkert een bepaalde rancune aan.”

Volgens Heijne onderscheiden reguliere partijen en politici zich van (neo)nazi’s door hun kritiek op teleurstellende uitkomsten van het systeem niet vergezeld te laten gaan van pleidooien om de democratische rechtsstaat af te schaffen.

Heijne: “Pieter Omtzigt levert harde kritiek op de bestuurscultuur, maar dat is allemaal onderdeel van de democratie. Het is niet zo dat we elkaar in de democratie allemaal snikkend in de armen moeten vallen, en dat we het allemaal met elkaar eens moeten zijn. Maar als je de democratie zelf gaat aanvallen en als je bijvoorbeeld spreekt van een nepparlement, dan doe je aan rancunepolitiek.”