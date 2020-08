Joe Biden kiest Kamala Harris als running mate

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft de Californische senator Kamala Harris gekozen als kandidaat voor het vicepresidentschap. In een e-mail aan zijn aanhangers schrijft Biden: “Ik heb besloten dat Kamala Harris de beste persoon is om me te helpen in het gevecht met Donald Trump en Mike Pence, en om het land te leiden vanaf januari 2021.”

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

Harris was eerder ook in de race voor de Democratische nominatie, maar ze besloot al eind vorig jaar, voor de eerste voorverkiezing, af te haken: ze gooide de handdoek in de ring wegens geldgebrek en slechte peilingen.

De Californische senator viel Joe Biden vorige zomer aan tijdens een van de Democratische debatten. Ze wierp hem onder meer voor de voeten dat hij in het verleden had samengewerkt met racistische senatoren die zich verzetten tegen gemengde scholen.

De 55-jarige Harris, die in het verleden openbaar aanklager was, geldt als een relatief gematigde Democraat. Als Biden de verkiezingen wint, zal zij de eerste vrouwelijke en niet-witte vicepresident worden. Als Biden wint en besluit niet op te gaan voor een tweede termijn als president, zou Harris in 2024 een ideale uitgangspositie hebben om hem op te volgen.