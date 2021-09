Kaag gaat duel met Rutte bij Algemene Beschouwingen uit de weg

Toch doe ik dat niet. Het is in mijn opvatting democratisch onzuiver om een begroting te becommentariëren en te bekritiseren die ik als minister mede heb gemaakt. Ik zou dat niet geloofwaardig vinden. Want hoewel ik nu geen minister meer ben, heb ik de afgelopen periode wel bij de begrotingsgesprekken van het demissionaire kabinet gezeten.

Het is voor mij dus een beetje een gekke week. Een overgangsweek. Vanaf maandag neem ik het fractievoorzitterschap van Rob over. Hem wil ik nu al zeer danken voor het onverzettelijke werk dat hij namens de fractie van D66 heeft gedaan in de periode dat ik het land als Minister van Buitenlandse Zaken mocht dienen. Als fractiegenoot zal ik met trots en bewondering zijn inbreng bij de Algemene Politieke Beschouwingen volgen.

Het besluit van Kaag betekent dat er geen publieke confrontatie komt tussen Kaag en Rutte, in het licht van de zich voortslepende onderhandelingen over een nieuw kabinet. Sommigen hadden daar naar uit gekeken.