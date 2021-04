Kabinet loog Kamer keihard voor rond toeslagenschandaal

Het gevallen kabinet-Rutte heeft doelbewust informatie over het toeslagenschandaal achtergehouden voor de Tweede Kamer. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een reconstructie van besprekingen in de ministerraad. De besprekingen dateren van 2019, een periode waarin het parlement de grootste moeite had om informatie boven tafel te krijgen. Dat was opzettelijk, blijkt wederom.

RTL schrijft hoe binnen de ministerraad afspraken werden gemaakt om het parlement de opgevraagde informatie niet te geven. Informatie over bijvoorbeeld het onrechtmatig stopzetten van de toeslagen en wie daarvan op de hoogte was. Daarnaast komt ook nu weer de naam van Pieter Omtzigt terug: ministers waren boos dat de kritische CDA’ers het kabinet onder vuur nam, terwijl hij die volgens hen had moeten steunen. Het CDA is immers een van de coalitiepartners.

In het vernietigende rapport ‘Ongekend Onrecht’, dat uiteindelijk de val van het kabinet inluidde, wordt geconcludeerd “dat transparantie, openheid en volledigheid niet leidend waren”. Een beschuldiging die door premier Mark Rutte in alle toonaarden werd ontkend. Volgens Rutte, die nogal eens actieve herinneringen blijkt te missen, was er simpelweg sprake van een ‘gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking’, maar zeker niet van opzet.

RTL Nieuws schrijft:

De notulen van de ministerraad tonen iets heel anders, bevestigt een reeks Haagse bronnen. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén ‘volledig feitenrelaas’ zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het ‘onrechtmatig’ handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen.

Ook wordt uit de reconstructie duidelijk dat niet de gehele ministerraad achter het verzwijgen van informatie staat en er is zelfs één minister, niet bij naam genoemd, die zich afvraagt of het kabinet daar wel ongestraft mee wegkomt. Toch houdt het kabinet Rutte de essentiële informatie achter. En terwijl de Kamer om antwoorden blijft vragen, blijft het kabinet in opeenvolgende ministerraden besluiten die informatie niet te geven. Ook tijdens debatten over het toeslagenschandaal aan het begin van dit jaar, hielden verantwoordelijke bewindslieden de kaken op elkaar. Nadat het kabinet uiteindelijk viel werden veel documenten alsnog openbaar gemaakt, behalve de notulen van de ministerraad. RTL Nieuws heeft verzocht om dat alsnog te doen, maar het ministerie van Algemene Zaken van demissionair Rutte ziet geen reden de geheimhouding op te geven.