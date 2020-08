Kamerleden coalitie ‘weggerend’ voor stemming over beloning zorgmedewerkers

Kamerleden van de coalitiepartijen zijn woensdagavond aan het eind van het coronadebat “weggerend”. Op die manier bleven er niet genoeg Kamerleden over om een hoofdelijke stemming te houden over een structureel betere beloning voor zorgmedewerkers. Dat zeggen de oppositiepartijen die vol verbijstering achterbleven in de zaal.

Aan het eind van een toch al tumultueus debat, vroeg PVV-leider Geert Wilders een hoofdelijke stemming aan voor zijn voorstel voor het beter belonen van zorgmedewerkers. Voor een hoofdelijke stemming moeten er minimaal 76 Kamerleden in het gebouw aanwezig zijn, een zogeheten quorum. Omdat de Kamerleden van de coalitie wegrenden, bleken er 62 over te zijn. Te weinig dus.

COALITIE RENT KAMER UIT! Coalitie wil niet stemmen over mijn motie om salarissen zorgpersoneel te verhogen en rent daarom weg uit Kamer om te zorgen dat er geen quorum is en er niet kan worden gestemd. Ondemocratisch, lafhartig en pure parlementaire sabotage!#coronadebat pic.twitter.com/SUNOsUgglh — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 12, 2020

Wilders zelf zei direct erna op Twitter: “Ondemocratisch, lafhartig en pure parlementaire sabotage!” GroenLinks-woordvoerder Diederik ten Cate schreef: “Nog nooit meegemaakt dit. Kamerleden van de coalitie rennen snel het gebouw uit, om te voorkomen dat er gestemd kan worden over hogere salaris zorgpersoneel. (Bij minder dan 75 Kamerleden in gebouw is er geen quorum en kan er niet gestemd worden).” GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde het voorval “ongelofelijk en ondemocratisch”.

Nog nooit meegemaakt dit. Kamerleden van de coalitie rennen snel het gebouw uit, om te voorkomen dat er gestemd kan worden over hogere salaris zorgpersoneel. (Bij minder dan 75 Kamerleden in gebouw is er geen quorum en kan er niet gestemd worden). — Diederik ten Cate 🍀 (@diederiktencate) August 12, 2020

Ongelofelijk en ondemocratisch wat er net gebeurde in de Tweede Kamer. Kamerleden van de coalitiepartijen lopen letterlijk weg uit het parlement om zo te voorkomen dat er gestemd kan worden. De stemming zou gaan over hoger salaris voor zorgpersoneel. Wat is dit voor actie? — Jesse Klaver (@jesseklaver) August 12, 2020

D66-Kamerlid Paul van Meenen vindt dat er van wegrennen geen sprake was. Hij wijst op regels die de Kamer zelf heeft vastgesteld over hoofdelijke stemmingen waarin staat dat bij dergelijke voorstellen meer voorbereidingstijd nodig is. Vier keer eerder werd al een voorstel ingediend voor een structureel betere beloning van zorgmedewerkers, maar die werd tot vier keer toe weggestemd door de coalitie.

Woensdagavond was Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, te gast in het tv-programma Op1. Daar reageerde ook hij op het wegrennen van de Kamerleden: “Ze verwachten dat we leveren, maar iedere keer gebeurt dit. Verwacht geen geweldige dingen en heldendaden als we hier niet over kunnen praten.”

De coalitie stemde niet over een motie over salarisverhoging voor zorgpersoneel. Diederik Gommers wordt er emotioneel van: “Ze verwachten dat we leveren, maar iedere keer gebeurt dit. Verwacht geen geweldige dingen en heldendaden als we hier niet over kunnen praten.” #Op1 pic.twitter.com/cc9bGvnJUa — Op1 (@op1npo) August 12, 2020

Terwijl zorgmedewerkers dag en nacht werken om ons door deze crisis heen te slepen, ontvluchten Kamerleden van de coalitie hun werk om niet te hoeven stemmen over een motie voor meer salaris. Ongekend, ondemocratisch, ongehoord. — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) August 12, 2020

cc-foto: Christian van Elven