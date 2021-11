Kamermeerderheid voor QR-code in niet-essentiële winkels

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de mogelijkheid de coronapas in te voeren voor niet essentiële winkels. Daar is nu nog geen sprake van, maar door deze toevoeging aan de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, kan indien nodig het kabinet besluiten deze maatregel in te voeren. Gebeurt dat, dan moeten klanten eerst hun QR-code laten zien voor ze de winkel in mogen.

Er is wel een uitzondering in de maatregel ingebouwd, namelijk voor winkels waarin het mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Dinsdag werd er al over de zogenaamde 2G-maatregel (Gevaccineerd, of Genezen) gedebatteerd. Veel partijen beklaagden zich erover dat er te weinig tijd was om zich in de materie te verdiepen en ook vonden veel Kamerleden de definitie van niet-essentieel te vaag. Een supermarkt is een voorbeeld van een essentiële winkel, een kapperszaak niet.

Donderdag waarschuwden deskundigen al dat het demissionaire kabinet snel extra maatregelen moet nemen, omdat code zwart dreigt in de zorg. Ook werd donderdag opnieuw een recordaantal coronabesmettingen vastgesteld, namelijk 23.680 in 24 uur tijd.

#COVID19NL #Zorginfarct Positief getest: 23.680

Totaal: 2.378.823 (+23.591 ivm -89 corr.) Perc. positief 10 nov – 16 nov: 20,6% Opgenomen: 237

Huidig: 1.697 (+22) Opgenomen op IC: 52

Huidig: 413 (+11) Overleden: 34

Totaal: 18.863 pic.twitter.com/u6llIyL6mt — Marino van Zelst🌱 (@mzelst) November 18, 2021

De Tijdelijke wet is elke keer drie maanden geldig en kan pas worden verlengd na goedkeuring door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Als het kabinet overgaat tot de 2G-maatregel, kan de Kamer zich er achteraf nog over uitspreken en het kabinet eventueel weer terugfluiten. VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en Den Haan stemden uiteindelijk voor.