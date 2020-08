‘Kermis is cultuur’, luidde de slogan waarmee kermisexploitanten deze week in Nijmegen demonstreerden. Als ze kans willen maken op overheidssteun kunnen de kermisondernemers beter voor een ander motto kiezen, legt Pieter Derks uit. ‘Kermis is vliegen’ of ‘Kermis is sigarenboeren’ bijvoorbeeld. Met die laatste slogan verzeker je je niet alleen van de steun van de VVD, maar ook van het CDA, “want boeren”.

En wat te denken van ‘Kermis is een nertsenfarm’? “Ook de moeite van het proberen waard”, meent Derks. “Dan kun je in principe door, ook als er besmettingen zijn. Attracties met besmette bezoekers moeten helaas wel worden geruimd, maar je mag ze daarna gewoon weer vullen met nieuwe bezoekers. Je zou kunnen overwegen wat levende nertsjes in die bakken met die grijparmen te doen in plaats van al die knuffels. Dan val je officieel onder de nertsenfokkerij. En mooi bijkomend voordeel: dan graait helemaal nooit meer iemand beet.”