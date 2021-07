Klimaatverandering zet poolcirkel in brand: recordhitte in Lapland

Scandinavië kampt met een uitzonderlijke hittegolf die voor recordtemperaturen zorgt. In Kevo in Lapland werd zondag een temperatuur van 33,6 graden Celsius gemeten, de heetste dag sinds 1914. De vorige maand werden ook al alle hitterecords gebroken in het gebied.

Dit weekend maakte het Finse meteorologische instituut al bekend dat juni de heetste maand is sinds de metingen worden bijgehouden, in 1844. Ook elders in Scandinavië, Zweden bijvoorbeeld, liggen de temperaturen tot wel 14 graden hoger dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar. In Banak, ver boven de poolcirkel in het uiterste noorden van Noorwegen, steeg het kwik maandag tot 34,3 graden, ook al een record. De Schotse meteoroloog Scott Duncan merkt zelfs op dat deze temperaturen nog nooit in Europa zijn waargenomen boven de 70 graden noorderbreedte. ‘Scandinavië zit al een tijdje in de oven,’ schrijft hij op Twitter. Zomaar een vergelijking: op dezelfde dag in 1951, was het ruim 8 graden onder 0 in Banak.

Lapland under extreme heat right now. 34.3°C at Banak, Norway 🇳🇴 This level of heat has never been observed above 70 degrees north in Europe before. Scandinavia has been in the oven for a while. A very hot June followed by a hot start to July. Widely 10-15°C hotter than average. pic.twitter.com/dYLHOMrhLQ — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 5, 2021

De extreme hitte van de laatste periode, is een direct gevolg van de hittegolf in Noord-Amerika. In delen van Canada en de Verenigde Staten werden temperaturen bereikt van hoog in de 40 graden Celsius. In het Canadese dorp Lytton werd het zelfs 49,6 graden. Lytton bestaat inmiddels niet meer, het werd kort erna door bosbranden volledig van de kaart geveegd. Als gevolg van de buitengewoon hoge temperaturen kwamen honderden mensen om het leven, hoofdzakelijk ouderen. De Amerikaanse president Joe Biden zei zich grote zorgen te maken over de gevaarlijke combinatie van extreme hitte en langdurige droogte als gevolg van klimaatverandering.

In Nieuw-Zeeland, op het zuidelijk halfrond waar het nu winter is, was juni ook de warmste maand ooit gemeten. Afgelopen week bevestigden de Verenigde Naties daarnaast dat vorig jaar een nieuwe recordhoge temperatuur op het Antarctische continent werd bereikt. Op de Zuidpool werd het een knusse 18,3 graden Celsius.