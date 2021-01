Lilianne Ploumen nieuwe lijsttrekker PvdA

Lilianne Ploumen wordt vanmiddag door het partijbestuur voorgedragen als nieuwe lijsttrekker van de PvdA, meldt onder meer de NOS. Zaterdag moet die benoeming door de leden van de partij bekrachtigd worden op het congres. Ploumen was eerder voorzitter van de PvdA en minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in Rutte II. In die rol baarde ze wereldwijd opzien door na de verkiezing van Trump de campagne She Decides te starten. Daarmee wilde ze de schade beperken die de Amerikaanse president aanrichtte door de internationale hulp aan abortusklinieken in ontwikkelingslanden stop te zetten en vrouwen wereldwijd de keuze bieden over hun eigen lichaam en leven te beschikken.

Sinds 2017 zit ze in de Tweede Kamer. Ze behaalde haar zetel met voorkeurstemmen. Ploumen is de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de partij. Eerder nam Lilian Marijnissen de leiding van de SP over en Sigrid Kaag die van D66. Van de grote linkse partijen heeft alleen GroenLinks een man als lijsttrekker, nadat eerder twee vrouwelijke partijleiders aan het roer stonden. Ook de Partij voor de Dieren, 50Plus en BIJ1 worden geleid door vrouwen.

Ploumen volgt Lodewijk Asscher die donderdag opstapte als lijsttrekker omdat zijn positie onder vuur lag vanwege zijn rol in het Kindertoeslagenschandaal als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet. Aan de vooravond van het – daarna uitgestelde – partijcongres bleek dat een aanzienlijke minderheid binnen de partij zijn kandidatuur ter discussie wilde stellen.