Lissabon weer in lockdown na uitbraak Delta-variant

Terwijl Nederland zich opmaakt om afscheid te nemen van de mondkapjesplicht, gaat Lissabon dit weekend in een nieuwe lockdown. De Portugese autoriteiten hebben daartoe besloten nadat de hoofdstad zucht onder een felle opleving van het virus, vooral veroorzaakt door de agressieve Delta-variant.

Deze week beleefde Portugal een piek in het aantal besmettingen, het hoogste aantal sinds maart, het hoogtepunt van de tweede coronagolf. In slechts 24 uur tijd schoot het aantal besmettingen met ruim 1300 omhoog. De grootste coronahaarden zijn te vinden in en rond Lissabon, in ruim de helft van de gevallen gaat het om de Delta-variant. Die mutatie werd het eerst opgemerkt in India en gaat momenteel hard rond in Groot-Brittannië. Nadat Portugal onlangs voorzichtig de grenzen opende voor toeristen, maakten veel Britse toeristen van die gelegenheid gebruik om een Portugese vakantie te houden.

De nu aangekondigde lockdown geldt in eerste instantie alleen voor dit weekend en houdt in dat inwoners van de regio Lissabon niet buiten hun directe woongebied mogen reizen. Op die manier hoopt de overheid dat het virus zich niet buiten Lissabon verspreidt. Tot nu toe heeft slechts 52 procent van de Portugezen in elk geval één prik gehad, zo’n 30 procent is volledig gevaccineerd.

Donderdag bleek dat tientallen Gooise scholieren besmet zijn geraakt met het coronavirus na een eindexamenreis naar onder andere Portugal. Om hoeveel jongeren het gaat en uit welke woonplaatsen, maakte de GGD niet bekend. Eerder deze week bleken ook al enkele honderden Amsterdamse scholieren besmet geraakt met het coronavirus tijdens een examenreis. Zij waren in Spanje geweest.