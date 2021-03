Live: Rutte legt uit waarom hij nu wél voor een ‘ineffectieve’ avondklok is

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Mark Rutte en Hugo de Jonge grepen hun coronapersconferentie dinsdag aan om de kijkers te trakteren op de bekende clichés: Nederland is geen eiland, er is veel onzeker, maak een ommetje, koop lokaal, was je handen en kam je haren.

Rutte verdedigde het besluit om de avondklok te verplaatsen naar 22:00 uur. Bij de invoering van de maatregel in januari was de premier er duidelijk over: als de avondklok later zou beginnen dan 21:00 uur, dan had het allemaal weinig zin. “Na die tijd neemt de effectiviteit van de maatregel enorm af”, verklaarde hij destijds.

Inmiddels is het kabinet bijgedraaid. Vanaf volgende week woensdag geldt de avondklok vanaf 22:00 uur. Is de avondklok dan nog effectief? “Ja, dat denken wij wel”, verklaarde Rutte zonder blikken of blozen. “Het liefst laat je hem aanvangen om 21:00 uur, dan is het het meest effectief.” Maar vanwege ‘de handhaafbaarheid’ wordt het nu toch 22:00 uur.

De demissionaire bewindslieden waarschuwden voor de derde golf. “We zitten in hetzelfde schuitje als onze buurlanden”, zei Rutte. Hij wees op de strenge lockdown in Parijs, en op de verlengde lockdown in Duitsland, “terwijl de besmettingscijfers daar beduidend lager zijn dan hier.”

Ook probeerde het coronaduo de kijkers weer blij te maken met een dode mus. Het kabinet zal “niet aarzelen” om coronamaatregelen terug te draaien, “als over een week blijkt dat de cijfers meevallen.”