Man die door beveiligers Baudet mishandeld werd, spant rechtszaak aan

De man die vorige maand door privé-beveiligers van Thierry Baudet in Den Bosch werd mishandeld na een ludiek protest, spant een civiele procedure aan tegen de Baudet, Forum voor Democratie en de twee lijfwachten. Dat meldt de Volkskrant. De man begint de rechtszaak met hulp van een stichting.

Begin juni besloot Jasper van den Elshout op De Parade in zijn woonplaats Den Bosch te gaan staan met een lege doos met daarop geschreven ‘Oud papier hier svp bvd’. Daarmee wilde hij een statement maken tegen de aanwezigheid van Baudet op De Parade om daar FvD-pamfletten uit te delen. Hoewel hij op ruime afstand van Baudet stond, werd hij door twee privé-beveiligers van de FvD-voorman van het plan weggevoerd en hardhandig naar de grond gewerkt, waarna hij een tijdlang gedwongen op zijn knieën moest blijven zitten met zijn armen op zijn rug gedraaid. Joop sprak na afloop met Van Den Elshout over het voorval.

Van Den Elshout noemt het een belemmering van zijn vrijheid van meningsuiting en een ernstige aantasting van zijn lichamelijke integriteit. Kort na het voorval deed hij al aangifte bij de politie. Die doet momenteel onderzoek en verhoort getuigen. Van Den Elshout zegt weinig vertrouwen te hebben in dat onderzoek, gezien het tekortschietende politieoptreden op de dag zelf; meerdere getuigen belden de politie, maar het duurde erg lang voor er agenten verschenen. Mede daarom heeft Van Den Elshout Forum voor Democratie gedagvaard voor een civiele zaak. Zijn advocaat schrijft:

Het is uitzonderlijk en schokkend dat een politieke partij met behulp van een eigen ordedienst een vreedzame demonstrant intimideert en mishandelt, de uitoefening van fundamentele rechten verhindert en het straatbeeld naar haar hand zet. Dit vormt een zeer ernstige misstand die de rechtsorde in de democratische samenleving schaadt.

Forum voor Democratie laat in een reactie aan de Volkskrant weten weinig mededelingen te doen over beveiligingskwesties, maar noemt het desalniettemin ‘een zeer dreigende situatie waarop is geacteerd’. De partij zegt de zaak ‘met vertrouwen’ tegemoet te zien. Jan Brouwer, hoogleraar Recht en Samenleving en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, zegt tegen de krant dat de rechter Van Den Elshout waarschijnlijk gelijk geeft:

Hij maakt net zoveel aanspraak op de publieke ruimte als Forum voor Democratie. De beveiligers van Baudet zijn voor de wet gewoon burgers. Zij hadden niet het recht om een andere burger wiens mening hen niet aanstond ergens naartoe te voeren. Pluriformiteit van meningen is juist de essentie van democratie.

