Massa-ontslag KLM door coronacrisis: vijfduizend banen verdwijnen

KLM schrapt de komende jaren zo’n vijfduizend banen als gevolg van de coronacrisis. Dat maakte het bedrijf vrijdagochtend bekend. Een miljardenlening van het kabinet om de luchtvaartmaatschappij door de crisis te loodsen mocht op dat gebied niet baten.

Donderdagavond lekte het nieuws al uit dat er zeker 1.100 banen op de tocht staan. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers bleek dat in het tweede kwartaal van 2020 het verlies van KLM gegroeid is naar 493 miljoen euro, mede als gevolg van een omzetdaling van 75 procent. Ook denkt het bedrijf 1,6 miljard euro te moeten terugbetalen aan geannuleerde vliegreizen. Voor de te verdwijnen banen hoopt KLM voor de helft gebruik te kunnen maken van vrijwillige vertrekregelingen en natuurlijke verloop. Daarnaast worden zeker 1.500 tijdelijke contracten niet verlengd.

Eind juni bereikte KLM een akkoord met het kabinet over een bedrag van 3,4 miljard euro aan staatssteun. Die bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro, aangevuld met nog een lening van 2,4 miljard euro van elf banken. De Nederlandse overheid staat garant voor dat bedrag. Een van de voorwaarden voor die steun was dat KLM de salarissen zou verlagen. Medewerkers met meer dan drie keer modaal moesten bijvoorbeeld 20 procent salaris inleveren, maar ook personeel dat minder verdiende werd gevraagd akkoord te gaan met een verlaging. Daarnaast mag KLM geen dividend uitkeren aan aandeelhouders of bonussen uitkeren zolang de lening niet is terugbetaald.

In een toelichting op de aankomende ontslagronde liet KLM-topman Elbers weten dat hoewel er “ontzettend veel gedaan” is om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen, “moet er zo snel mogelijk meer gebeuren om de toekomst van KLM veilig te stellen”.

