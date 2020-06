Massale opkomst #BlackLivesMatter-demonstratie Rotterdam

In Rotterdam is woensdag massaal gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. Vooraf was de demonstratie op last van burgemeester Aboutaleb verplaatst naar de omgeving van de Erasmusbrug omdat daar meer gelegenheid is om afstand van elkaar te houden.

De directe aanleiding voor de demonstratie is de moord op de zwarte Amerikaan George Floyd door een witte politieagent in Minneapolis. Eerder deze week vonden ook al demonstraties plaats in onder andere Amsterdam, Groningen en Den Haag.

Op en rond de Erasmusbrug verzamelden zich woensdagmiddag enkele duizenden demonstranten. Door de organisatie was vooraf met kruizen op straat aangegeven waar mensen konden staan om voldoende afstand van elkaar te bewaren. Het belang van die anderhalve meter werd nadrukkelijk door de organisatie verkondigd, net als het meebrengen en dragen van mondkapjes en handschoenen.

RTV Rijnmond meldt dat al voor het aanvangstijdstip van 17:00 uur meer dan duizend mensen zich hadden verzameld. De demonstratie begon met toespraken, waarin niet alleen aandacht werd gevraagd voor slachtoffers van politiegeweld in de VS zoals George Floyd, maar ook in Nederland, zoals Mitch Henriquez. ‘Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van politiegeweld, voor iedereen die strijdt’ werd vervolgens een minuut stilte in acht genomen.

Omdat bij de demonstratie in Amsterdam vele malen meer mensen aanwezig waren dan vooraf was ingeschat, was het daar niet te doen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Het leverde de Amsterdamse burgemeester Halsema veel kritiek op. Om een herhaling in Rotterdam te voorkomen, liet Aboutaleb weten dat de demonstratie in zijn stad niet op het Schouwburgplein mocht plaatsvinden, zoals aanvankelijk het plan was. Bij meer dan tachtig aanwezigen zou hij plein laten ontruimen, dreigde de burgemeester, en dus werd de anti-racismedemonstratie verplaatst.

En ik sta op dit moment op de #Erasmusbrug en we hebben wel 20 keer van de organisatie rondjes moeten draaien met onze armen wijd en op de kruisjes blijven staan voor de veiligheid. Het is goed geregeld! pic.twitter.com/TMeelPphHP — Talitha Muusse (@talithamuusse) June 3, 2020

Om de drukte op en rond de Erasmusbrug in goede banen te leiden, heeft de organisatie tijdens de demonstratie moeten oproepen om afstand tot elkaar te bewaren. Volgens de organisatie dreigde de politie een eind te maken aan de demonstratie wanneer dat niet gebeurde. Ook werd besloten de gehele Erasmusbrug autovrij te maken, om zo meer ruimte te creëren voor de demonstranten.

Een half uur voor de geplande beëindiging van de demonstratie, heeft de gemeente laten weten dat de samenkomst opgebroken moet worden. Volgens de gemeente is dat omdat onvoldoende rekening gehouden kan worden met de voorgeschreven anderhalve meter afstand. De politie laat door luidsprekers weten dat mensen moeten vertrekken. Daarop gingen aanwezigen in eerste instantie zitten, even later werd toch door veel mensen besloten te vertrekken.