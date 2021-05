Meer dan 2.000 vluchtelingen dood door illegale terugduw-acties EU

Sinds het begin van de coronapandemie hebben EU-lidstaten zeker 40.000 vluchtelingen tegengehouden. Daarbij zijn meer dan 2.000 mensen om het leven gekomen, meldt The Guardian. Ook minderjarige oorlogsvluchtelingen werden het slachtoffer van de illegale terugduw-acties.

Vluchtelingen worden zowel op zee als op land tegengehouden. Zo heeft de Kroatische politie sinds het begin van de pandemie zeker 18.000 vluchtelingen teruggestuurd richting Bosnië. Daarbij gaan de Kroatische autoriteiten bepaald niet zachtzinnig te werk. Agenten beroven, misbruiken en slaan vluchtelingen. Ook verklaren vluchtelingen dat de politie een rood kruis op hun hoofd spoot, zogenaamd om hen “te genezen van corona”.

Het terugduwen van vluchtelingen is in strijd met internationale afspraken, maar uit gegevens van de Verenigde Naties en NGO’s blijkt dat Europese landen zich er op grote schaal schuldig aan maken. Behalve Kroatië voeren ook Italië, Griekenland, Malta en Spanje sinds het begin van de pandemie een nog hardvochtiger migratiebeleid.

Met hulp van landen buiten de EU onderscheppen zij boten met vluchtelingen. De passagiers worden vervolgens in detentiecentra gedumpt. Ook gebeurt het dat de vluchtelingen worden beroofd en naakt worden achtergelaten op zee. Vorige zomer bleek al uit onderzoek van The New York Times dat Griekenland meer dan duizend vluchtelingen op open zee heeft achtergelaten.

Vorige maand negeerden de Italiaanse en Libische autoriteiten een noodoproep van een vluchtelingenboot in de Libische wateren. Enkele uren later trof een reddingsboot van een NGO tientallen doden aan in zee.

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) is inmiddels een onderzoek gestart naar Frontex. De Europese grensbewaker wordt beschuldigd van intimidatie, misdragingen en illegale acties die erop gericht zijn om vluchtelingen ervan te weerhouden om de EU-kust te bereiken.

