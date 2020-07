Meerderheid Tweede Kamer tegen ophalen vluchtelingenkinderen

Een meerderheid in de Tweede Kamer voelt er niets voor om 500 vluchtelingenkinderen op te nemen die nu vastzitten in Griekse opvangkampen. Een motie om de meest kwetsbare kinderen in Nederland op te vangen verworpen.

Ook de voltallige fractie van de ChristenUnie stemde tegen de opvang van de kinderen. In een blogpost legde Kamerlid Joël Voordewind vannacht uit dat hij dat “diep frustrerend” vond.

Als het om dit soort gevoelige thema’s gaat, zijn we wel afhankelijk van deze coalitie. Niet in laatste plaats omdat als we besluiten om buiten de coalitie ‘zaken te doen’ op asielzaken, de andere coalitiepartijen dat ook zullen doen. Met een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer is dat een onheilspellende gedachte.

Voordewind wijst erop dat in de Nederlandse coalitie is afgesproken dat 500 kinderen naar het Griekse vasteland worden overgebracht. “Met dit plan zetten we stappen in de goede richting, al zijn het – als u het mij vraagt – te kleine stappen.”

Er werd de afgelopen maanden flinke druk uitgeoefend op de regering om de vluchtelingenkinderen in Nederland op te vangen. “Ze zijn extreem kwetsbaar, ze kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit zicht”, waarschuwden Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children in maart. Deze week nog spraken voormalige onderduikkinderen zich uit voor de opvang van de kinderen.