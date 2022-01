Milieudefensie dreigt met rechtszaken tegen 30 grootste vervuilers

Na de klinkende overwinning in de klimaatzaak tegen Shell hebben Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief (JMA) de smaak te pakken. De organisaties roepen de dertig grootste vervuilers van Nederland donderdag per brief op om binnen drie maanden een plan op te stellen om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met ten minste 45 procent terug te dringen.

Het gaat daarbij om bedrijven als Ahold, KLM, de Rabobank, Tata Steel en FrieslandCampina. Geven de grote uitstoters geen gehoor aan de oproep van de milieuorganisaties, dan dreigen Milieudefensie en JMA met juridische stappen. “Vergroenen of verdwijnen.”

“Nu de rechter Shell dwingt om eigen verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen van de klimaatcrisis, is duidelijk dat ook andere grote vervuilers in Nederland snel moeten vergroenen”, stelt Milieudefensie-directeur Donald Pols in een verklaring.

In mei vorig jaar verplichtte de rechter Shell om de CO2-uistoot eind 2030 met 45 procent terug te brengen. Volgens de rechter zijn die klimaatmaatregelen nodig om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, waarin is vastgelegd dat de opwarming ruim onder de 2 graden moet blijven.

“Het vonnis in de rechtszaak tegen Shell onderstreept de verantwoordelijkheid van bedrijven in het oplossen van de klimaatcrisis, nationaal en internationaal”, meent Pols. “Wij blijven de druk bij deze dertig grootvervuilers opvoeren, tot zij bijdragen aan de oplossing.”