Militaire junta Myanmar steelt organen dissidente dichter

Dichter Khet Thi, die in zijn werk de strijd aanbond met de junta in Myanmar, is dit weekend overleden in gevangenschap. Zijn familie heeft het lichaam van de 45-jarige Khet Thi zonder organen teruggekregen, meldt The Guardian.

Poëzie is in Myanmar ongekend populair. Dichters hebben in Myanmar vaak dezelfde status als popsterren elders. Vanwege hun maatschappijkritiek verdwijnen dissidente dichters soms jarenlang in de gevangenis.

Khet Thi, die in zijn levensonderhoud voorzag door ijs en taart te verkopen, stond bekend om zijn kritiek op de militairen. Zo schreef hij: “Ze schieten in het hoofd, maar ze weten niet dat de revolutie in het hart zit.”

Hij werd zaterdag samen met zijn vrouw opgepakt in de regio Sagaing. Een dag later werd zijn vrouw Chaw Su gevraagd om naar het ziekenhuis te komen. “Toen ik daar aankwam, lag hij in het mortuarium en waren zijn organen verwijderd”, vertelt ze. Volgens een organisatie van politieke gevangenen is Khet Thi om het leven gekomen door marteling tijdens zijn verhoor.

Sinds begin februari zijn zeker drie dichters in Myanmar om het leven gekomen omdat zij betrokken waren bij de protesten tegen de militaire machtsovername. Begin maart werd de 39-jarige dichter K Za Win doodgeschoten bij een demonstratie.

This morning I was mourning K Za Win and today we’re mourning another great revolutionary poet, Khet Thi. He said he doesn’t want to be a hero or a martyr but we all recognise him as one. Artwork as a tribute by me. 😭 #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/6KymVAJatd — BurmeseBeast (@BeastBurmese) May 9, 2021

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.