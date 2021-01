Vuurwerkverbod: minder slachtoffers dan normaal

Hoewel het vuurwerkverbod in vrijwel heel Nederland werd overtreden, zijn er dit jaar minder vuurwerkslachtoffers. Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam spreekt tegenover de NOS over de rustigste nieuwjaarsnacht van zijn carrière. Ook bij de spoedeisende hulp kwamen veel minder vuurwerkslachtoffers dan in normale jaren.

Als OvJ weet je natuurlijk als geen ander dat veel mensen zich niet altijd aan de regels en wetten houden en ben je niet naïef. Maar om rond middernacht echt te hóren hoeveel mensen eigenlijk moedwillig strafbare feiten plegen, was toch wel een indrukwekkende ervaring. — Eva Kwakman (@OvJKwakman) January 1, 2021

In Uithoorn raakte een man ernstig gewond bij het afsteken van vuurwerk. Hij moet waarschijnlijk een hand missen. In Joure sneuvelden bijna alle ramen van een hotel door een carbidbom. Op het moment van de ontploffing stonden de gasten van het hotel naar buiten te kijken, meldt RTL Nieuws. Bij een autobandenbrand in Rijswijk vlogen zeker twee mensen in brand, nadat er iets ontplofte. Het is onduidelijk hoe zij eraan toe zijn.

Ondertussen in Laak kwartier pic.twitter.com/pHq60oZqNz — EvertOostdam (@EvertOostdam) December 31, 2020

Voor zover bekend zijn er in Nederland dit jaar geen doden gevallen door het vuurwerk. Een jaar geleden kwamen er in Arnhem nog een vader en zijn zoontje van vier om: zij werden het slachtoffer van een brand die werd veroorzaakt door vuurwerk.

De eerste jaarwisseling met een vuurwerkverbod. Hoewel het niet overal goed werd nageleefd, lijkt het er toch op dat de zorg een stuk minder belast werd en dat er minder overlast was. Van mij mag de overheid permanent zo’n verbod invoeren! — Bas den Herder (@bdenh) January 1, 2021

De hulpdiensten hoefden dit jaar minder vaak in actie te komen. Wel waren er volgens Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse politiebond, veel autobranden. In Duindorp werden brandweerlieden met vuurwerk bekogeld. In dezelfde wijk vond op Oudjaarsdag een feest plaats, waar de coronaregels niet werden nageleefd.