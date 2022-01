Minister: bijeenkomst met taart voor Boris Johnson was geen verjaardagsfeest

De Britse minister van Transport Grant Shapps heeft ongetwijfeld vaak naar de Monty Python-sketch gekeken waarin een verkoper in een dierenwinkel zich in allerlei bochten wringt om maar niet te hoeven toegeven dat de papegaai die hij een half uur eerder aan een klant heeft verkocht dood is.

Terwijl veel Britten boos zijn over het illegale verjaardagsfeest van Boris Johnson, bestrijdt Shapps dat er überhaupt een verjaarspartijtje was, meldt The Guardian. De aanwezigen zongen weliswaar ‘Happy birthday’ terwijl ze Johnson een verjaardagstaart gaven, maar wat zegt dat nu helemaal? Bovendien had de premier helemaal niet zelf om de taart gevraagd, aldus Shapps.

De Transport-minister heeft dan ook nog alle vertrouwen in Johnson die nu al bijna twee maanden onder vuur ligt omdat hij sinds het begin van de pandemie de coronaregels voortdurend aan zijn laars heeft gelapt.

De premier had de Britten negen dagen voor zijn verjaardagsfeestje nog op het hart gedrukt dat ze onder geen beding binnen met meer dan twee mensen binnen mochten afspreken. Bij het feestje van Johnson waren dertig aanwezigen.

If the facts of this are accurate then I can't see how it could have been lawful

19 June 2020 – indoor gatherings of 2 or more were banned unless it fell within a list of exceptions. Birthday parties (or any social gatherings) were not an exceptionhttps://t.co/Qq2S9DLmhM https://t.co/6i7Xc9PB2U pic.twitter.com/o56QjqRlOJ

— Adam Wagner (@AdamWagner1) January 24, 2022