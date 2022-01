Boris Johnson negeerde eigen coronaregels ook bij verjaardagsfeest

Tijdens de eerste lockdown in 2020 had Boris Johnson een verjaardagsfeest, terwijl het op dat moment niet was toegestaan om binnen met een groep mensen af te spreken. Zijn echtgenote organiseerde op 19 juni een partijtje met zo’n dertig gasten, meldt ITV.

De aanwezigen zongen een verjaardagsliedje voor de premier. Op dat moment verschenen er om de haverklap berichten dat het coronavirus zich makkelijker verspreidt bij bijeenkomsten waar wordt gezongen. Koren mochten om die reden niet samenkomen.

Het feest voor Johnson duurde tussen de 20 en 30 minuten. Volgens een woordvoerder van de Britse premier was hij zelfs slechts 10 minuten aanwezig.

Negen dagen eerder had Johnson de Britten nog tijdens een persconferentie opgeroepen om “terughoudendheid te tonen en de regels te volgen die zijn bedacht om ervoor te zorgen dat we allemaal veilig blijven”.

Johnson ligt al bijna twee maanden onder vuur omdat hij en zijn medewerkers de coronavoorschriften aan hun laars lapten. Er doken verscheidene foto’s op waarop te zien is hoe de premier de regels ontdook.