Minister De Jonge: Waarschijnlijk dit jaar geen versoepeling maatregelen

De coronaregels blijven waarschijnlijk de rest van dit jaar van kracht. Dat heeft minister Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid) dinsdagmiddag gezegd in de Tweede Kamer. Volgens de minister is het positief dat er mogelijk snel vaccins beschikbaar zijn, maar ‘die helpen ons op korte termijn niks’.

Daarmee reageert de minister op de coronacijfers van de afgelopen dagen. Die laten zien dat de daling die ingezet leek, inmiddels gestagneerd is. Dinsdag werd bekend dat het reproductiegetal (R) weer tot boven de 1 is gestegen, een teken dat het virus weer aan kracht wint. Vorige week was de R even onder de 1, namelijk 0,89. Die stagnering betekent volgens De Jonge dat de kabinetsplannen om in december de coronamaatregelen te versoepelen ‘op losse schroeven is komen te staan’.

Een definitief besluit volgt op 8 december, aldus de minister. Daarbij laat hij wel de mogelijk open dat het kabinet al eerder ingrijpt en juist met een verzwaring van de maatregelen komt, als de besmettingsgraad blijft stijgen. Eerder op de dag bleek al dat het Outbreak Management Team (OMT) onderzoekt of het zinnig is scholen langer dicht te houden in de kerstvakantie. De Jonge wil daar nog niet op vooruit lopen. Wel erkende hij dat de herfstvakantie een bijdrage heeft geleverd in de daling van het aantal besmettingen.

Bron: AD