Minister eist corona-plan van slachthuizen, anders dreigt sluiting

Minister Carola Schouten (Voedselkwaliteit) heeft gedreigd slachthuizen te sluiten als die niet uiterlijk dinsdagavond plannen overleggen hoe zij medewerkers beter gaan beschermen tegen het coronavirus. Aanleiding daarvoor is de besmettingsuitbraak bij de slachterijen van Vion in Groenlo.

Vorige week zijn de slachthuizen per brief door de minister op de hoogte gesteld van de regels waar zij aan moeten voldoen. Uiterlijk dinsdagavond wil Schouten van de slachthuizen horen ‘hoe zij dat allemaal denken te organiseren’. Als er geen goed plan op tafel wordt gelegd, trekt de minister de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) terug. Ongekeurd vlees mag niet worden verkocht, wat inhoudt dat de slachterijen hun deuren kunnen sluiten.

Bij het Groenlose bedrijf Vion blijken 147 van de 657 medewerkers besmet met coronavirus, zo meldde de GGD Noord- en Oost-Gelderland dit weekend. Van hen wonen 68 mensen in Nederland, de andere 79 in Duitsland. De NVWA liet de afgelopen weken al weten dat voor de keuringsartsen en dus ook voor het personeel zelf, de werkomstandigheden in de slachthuizen verre van optimaal zijn. Zo is het nauwelijks te doen om anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren, laat de hygiëne geregeld te wensen over en zijn de gangpaden te krap. Veel van de werknemers bij slachthuizen zijn arbeidsmigranten die door de werkgever worden gehuisvest en vervoerd van en naar het werk.

Bronnen: Omroep Gelderland, AD / cc-foto: Matthijs