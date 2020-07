Minister Schouten staakt werkbezoek Zeeland wegens dreiging boeren

Minister Carola Schouten (Landbouw) heeft haar werkbezoek aan de provincie Zeeland op advies van de Veiligheidsregio vroegtijd beëindigd. Haar veiligheid kon niet gegarandeerd worden, nadat bleek dat boeren de locatie van het werkbezoek hadden achterhaald en aanwezig waren om haar te confronteren.

Minister Schouten heeft vandaag een werkbezoek aan #Kamperland na ons advies afgezegd. Op locatie was een groep boeren aanwezig. Er werd gevreesd dat het bezoek niet ordentelijk zou verlopen. Daarom heeft de minister besloten om de bijeenkomst niet door te laten gaan. — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) July 8, 2020

De boeren zijn boos op minister Schouten vanwege de door haar ingestelde veevoermaatregel. Die houdt in dat per 1 september de maximaal toegestane hoeveelheid eiwit in krachtvoer voor runderen wordt verlaagd, om zo de uitstoot van ammoniak terug te dringen.

Al dagen protesteren boeren op verschillende plekken in het land tegen de nieuwe stikstofmaatregelen. Daarbij is het in de noordelijke provincies expliciet verboden trekkers en andere grote landbouwvoertuigen te gebruiken. Ook in Zeeland was een demonstratie met trekkers verboden. Deskundigen waarschuwen dat het toenemend extremisme onder actievoerende boeren het demonstratierecht onder druk zet.

cc-foto: Roel Wijnants