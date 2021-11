Ministerie verzweeg ruim driehonderd miljoen aan afgekeurde mondkapjes

De ruim dertig miljoen mondkapjes in bezit van de overheid waarvan vorige week bekend werd dat ze zijn afgekeurd, bleken pas het topje van de ijsberg. De Volkskrant meldt dat het ministerie van VWS ‘in alle stilte’ ruim 308 miljoen mondkapjes, brillen, schorten, jassen en handschoenen heeft afgekeurd. Het beschermingsmateriaal heeft naar schatting ruim 300 miljoen euro gekost.

De krant schrijft:

Het ministerie nam in de officiële voorraadcijfers nooit mee dat er ook nog honderden miljoenen ongekeurde spullen in de magazijnen lagen. Van die zogenoemde ‘niet-vrije voorraad’ zijn 308,5 miljoen beschermingsmiddelen afgekeurd, bevestigt een woordvoerder van VWS. Dat aantal kan nog verder oplopen, omdat ruim 105 miljoen maskers, handschoenen, jassen en andere beschermingsmiddelen voor de zorg nog wachten op keuring.

Niet alleen werd de onbruikbare voorraad niet in de boeken opgenomen, ook voor de Tweede Kamer werd dit verzwegen. De redenen waarom het materiaal is afgekeurd, lopen uiteen. Die variëren van een slechte pasvorm, tot verandering in regelgeving. Vanwege dat laatste werden ook alle door pandemieprofiteur Sywert van Lienden geleverde mondkapjes al afgekeurd. Daarnaast heeft het ministerie enkele miljoenen mondkapjes in bezit waarvan de houdbaarheidsdatum binnenkort verloopt.

Wat VWS met het afgekeurde materiaal gaat doen, is nog onduidelijk. Volgens de Volkskrant onderzoekt het ministerie of er een andere bestemming voor gevonden kan worden. Zo niet, dan wordt het waarschijnlijk vernietigd. Nadat bekend werd dat de houdbaarheid van miljoenen mondkapjes verliep, werd opgeroepen die gratis te verstrekken. Dat wil het ministerie niet omdat dit voor ‘verstoring van de markt’ kan zorgen en commerciële mondkapjeshandelaars benadeelt.