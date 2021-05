NAM wil hooguit 50 huizen in Groningen verstevigen

In plaats van ongeveer 26.000 huizen wil de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) maar vijftig huizen versterken. “Volgens de laatste berekeningen blijkt dat minder dan vijftig huizen vanwege de veiligheid hoeven te worden versterkt”, zegt NAM-directeur Johan Atema in een interview met NRC Handelsblad.

Atema stelt dat de kans op zware aardbevingen veel kleiner is geworden nu de gasproductie is teruggebracht. Volgens hem zullen er de komende jaren geen zware bevingen meer plaatsvinden. “De kans dat we een beving meemaken met een kracht van 3.6, zoals die in Huizinge, is nog maar een paar procent.”

De NAM heeft de gevaren van grondverzakking en aardbevingen decennialang gebagatelliseerd. Desondanks denkt de NAM-baas dat Groningers van hem willen aannemen dat hun provincie inmiddels “even veilig is als Friesland of Zeeland”. “Ik denk dat mensen logisch nadenken – zeker Groningers. Die veiligheidsonderzoeken zijn niet van ons afkomstig, maar van TNO, en zijn door de overheid geaccordeerd.”

SP-Kamerlid Sandra Beckerman spreekt op Twitter van ‘harteloze hebzucht’. “Jarenlang miljarden verdiend en nu weigeren om de rekening te betalen voor de ramp die je mede hebt veroorzaakt.”

