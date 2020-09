Nederlandse effectenhandelaren en ING-dochter spil in Russisch witwasnetwerk

Twee Nederlandse effectenhandelaren blijken samen met een Poolse dochteronderneming van ING centraal te staan binnen een internationaal netwerk dat voor miljarden euro’s aan Russisch geld heeft witgewassen. Dit blijkt uit staatsgeheime Amerikaanse documenten, ingezien door het FD, Trouw en onderzoeksplatform Investico.

De documenten zijn afkomstig van de Amerikaanse financiële opsporingsdienst Financial Crimes Investigation Network (FinCEN) dat verdachte transacties in kaart brengt. Daarin staat dat de twee Nederlandse effectenhandelaren en ING Bank Slaski Russische roebels via zogeheten ‘spiegelhandel’ wegsluisden. Een slinkse truc waarbij anonieme bedrijven via brievenbusfirma’s dubieuze aandelenaankopen doen en zo geld nauwelijks traceerbaar rondpompen.

In het Amerikaanse rapport staat dat in 2017 gewaarschuwd werd voor het “Moscow Mirror Network”, specifiek bedoeld om Russisch geld wit te wassen, waarbij de geldstromen deels langs de Poolse ING-tak liepen. De Nederlandse effectenhandelaren speelden een grote rol door Russische effecten te slijten aan onder meer Deutsche Bank, Credit Suisse en andere banken. Alleen al in 2014 en 2015 waren de twee goed voor het oversluizen van ruim 675 miljoen dollar aan twee offshorebedrijven binnen het witwasnetwerk.

Spiegeltransacties zijn op zichzelf niet verboden, ook omdat vanwege de complexe werkwijze niet direct duidelijk is welke toezichthouder nu precies verantwoordelijk is. Wel worden banken die dergelijke praktijken faciliteren hard aangepakt. ING moest in 2018 nog een boete van 775 miljoen euro betalen wegens nalatigheid bij witwaspraktijken. Over het nieuwe schandaal zegt de bank dat het in 2017 een programma gebruikt om witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit beter te bestrijden en dat het in het Amerikaanse rapport om “transacties van de jaren ervoor” gaat.

cc-foto: R/DV/RS