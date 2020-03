Nederlandse lucht 20 tot 60 procent schoner

De coronacrisis zorgt wereldwijd voor een afname van de luchtvervuiling. Ook in Nederland is de luchtvervuiling met 20 tot 60 procent afgenomen, stelt het KNMI op basis van metingen door het Nederlandse satellietinstrument Tropomi. Dat meldt de NOS.

Er is minder wegverkeer, er zijn minder vliegtuigen in de lucht en de industrie produceert minder. “De afname die we zien in luchtvervuiling is ongekend”, zegt Pieternel Levelt van het KNMI en de TU Delft. “Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Dit hebben we nooit eerder gezien.”

De door het KNMI waargenomen afname van de luchtvervuiling is in lijn met wat er elders wordt geconstateerd. Zo ligt het stikstofdioxide-niveau in het noorden van Italië 40 procent lager dan normaal. In België werd het effect van de coronamaatregelen op de luchtkwaliteit al vergeleken met een permanente autoloze zondag.