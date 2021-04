Nederlandse vluchteling in Wit-Rusland opgepakt en gedeporteerd

In Wit-Rusland is een 48-jarige Nederlandse man aangehouden die illegaal op de fiets via Litouwen het land was binnengekomen. Dat meldt de nieuwsite Tut. De Nederlander was naar eigen zeggen op zoek naar een beter leven, maar kon niet legaal het land binnenkomen.

Wit-Russische grenswachten werden getipt door Litouwse collega’s die hadden gezegd dat er een onbekend persoon op een fiets was gesignaleerd bij de grens. Die was hij inmiddels overgestoken waar hij zich in een bos in het district Ostrovets had verschanst op z’n tweehonderd meter van de grens. Na niet al te lang kon hij worden opgepakt. Op een door de douane gedeelde foto is te zien hoe de man languit op de grond ligt, zijn fiets naast hem.

De Wit-Russische autoriteiten hebben laten weten dat de man een boete krijgt en het land wordt uitgezet. Hij krijgt de komende vijf jaar een toegangsverbod tot Wit-Rusland. De identiteit van de man is niet bekend.

