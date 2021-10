Nederlandse wetenschappers jarenlang beveiligd wegens bedreigingen

Sommige Nederlandse wetenschappers moeten jarenlang worden beveiligd omdat ze worden bedreigd. Dat blijkt uit een rondgang van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), meldt dagblad Trouw.

Door corona lijken de bedreigingen te zijn toegenomen. Jaap van Dissel wordt veelvuldig bedreigd. Een 48-jarige man kreeg in juni een celstraf van vier maanden omdat hij had gedreigd de RIVM-directeur ‘open te snijden’ en te ‘begraven’. Een maand eerder kregen ook al twee vrouwen (53 en 56) celstraffen opgelegd vanwege bedreigingen aan het adres van Van Dissel.

Andere leden van het Outbreak Management Team, zoals hoogleraar Marion Koopmans, worden eveneens regelmatig bedreigd. Zo ontving Koopmans dreigbrieven thuis, en krijgt ze op sociale media veel hatelijke reacties.

In maart van dit jaar werden er bij het huis van historicus Nadia Bouras van de Universiteit van Leiden stickers geplakt met de tekst ‘Geobserveerde locatie’. De betreffende stickers waren afkomstig van de fascistische groep Vizier op Links. Ook Sarah de Lange, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, werd het doelwit van de rechtsextremisten.

De VSNU komt nu met een plan van aanpak om bedreigde wetenschappers te helpen.

Wetenschappers moeten voortaan alle incidenten melden bij hun werkgever, ongeacht de ernst, zo staat in het plan. Als het om intimidatie, bedreiging of andere strafbare feiten gaat, ‘is het uitgangspunt dat er aangifte gedaan wordt’. (…) Bij strafbare feiten hanteren universiteiten voortaan een ‘zero-tolerance-beleid’: in principe volgt altijd aangifte. Bij voorkeur is het de instelling die aangifte doet, omdat aangifte doen voor de wetenschapper belastend kan zijn.