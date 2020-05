Nerts besmet mens vermoedelijk met coronavirus

Vermoedelijk is er in Nederland voor het eerst een mens besmet met het coronavirus door een dier. Volgens minister Carola Schouten van Landbouw is het virus vermoedelijk overgesprongen van een besmette nerts op een medewerker van een nertsenfokkerij, zo meldt de NOS. Het virus bij de besmette medewerker vertoont overeenkomsten met het virus dat bij de nertsen is vastgesteld.

De infectie is voor Schouten geen reden om de nertsen te ruimen. “Eerst willen we andere maatregelen treffen.” Zo komt er een bezoekverbod voor de stallen en worden alle nertsenfokkerijen gescreend.

Eind april werden voor het eerst Covid-19-besmettingen vastgesteld bij twee nertsenbedrijven in Noord-Brabant. De dieren hebben verscheidene ziekteverschijnselen, waaronder ademhalingsproblemen. Destijds werd er nog vanuit gegaan dat het onwaarschijnlijk was dat de nertsen weer mensen zouden infecteren. “De kans werd niet groot geacht, maar hij is nooit uitgesloten”, zegt Schouten nu.